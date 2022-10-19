В "зерновую сделку" могут войти гарантии по агропродукции из России

19 окт. 10:33

Гарантии по выходу российской агропродукции могут включить в пункт "зерновой сделки" при продлении, однако конкретики сейчас нет, процесс продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Стамбуле.

"Нет, пока конкретики нет, но процесс идет, диалог продолжается как по линии ООН – РФ, так и по линии Турция-РФ", - сказал собеседник.

На вопрос о гарантиях по выходу агропродукции из РФ на мировые рынки, источник отметил, что такие гарантии существуют.

"Вполне возможно, что они найдут отражение в пункте договора при его обновлении, но пока это только на стадии обсуждения", - подчеркнул он.