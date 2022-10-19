Жители пострадавшего дома в Ейске возвращаются в свои квартиры

19 окт. 10:25

Почти 300 жильцов пострадавшего дома в Ейске уже вернулись в свои квартиры - заселение жильцов в многоквартирный дом после ЧС с самолетом продолжается, - сообщили в пресс-службе администрации Ейского района Кубани.

"Заселено уже 144 квартиры, 289 человек вернулись в свое жилье. Дом накануне подключили ко всем коммуникациям, в том числе к газу", - цитирует собеседника "Интерфакс".

На месте работают городские службы, которые расчищают территорию. Продолжается комплексное обследование второго и третьего подъездов, кровли, чтобы увидеть полную картину разрушений.

Остается работать один пункт временного размещения, в котором остаются 14 жильцов пострадавшего дома, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.