Чем Пашиняну не угодили российские миротворцы?

Накануне стало известно, что одной лишь миссией ЕС на границе с Азербайджаном премьер-министр Армении Никол Пашинян ограничиваться не намерен. Его правая рука, ныне глава МИД Арарат Мирзоян на встрече с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт сообщил, что Ереван также отправил запрос в ОБСЕ для размещения на приграничных землях наблюдателей. Вполне вероятно, что на командированных из Грузии экспертах Миссии наблюдателей ЕС и представителях ОБСЕ Пашинян не остановится и направит аналогичные запросы в другие западные структуры.

Делается это каждый раз с оговоркой, что Армения хотела бы видеть на границе войска ОДКБ, но поскольку Организация Договора о коллективной безопасности ставить своих солдат на армянские боевые позиции напротив азербайджанских позиций почему-то не хочет, Ереван будет обращаться в другие международные структуры, ведь кого-то поставить на армяно-азербайджанские рубежи Николу Пашиняну все-таки нужно.

Эффективности у наблюдателей из западных структур никакой: утвержденный состав миссии ЕС включает в себя всего 40 человек, а армяно-азербайджанская граница составляет 1000 км, так что эксперты просто не смогут ни за чем наблюдать. Скорее всего, Армения будет не допускать их в район, где планируется новая провокация против войск Азербайджана, устраивать провокацию и только затем, когда завязался бой, завозить наблюдателей, чтобы те констатировали, что бои идут, а кто их начал, непонятно. Нет гарантий, что миссия ЕС будет вести себя неангажированно, находясь лишь по одну сторону границы (Азербайджану иностранное присутствие не нужно), следовательно, "наблюдатели" будут просто участниками провокаций Еревана.

Для армянской внешней политики этот план выглядит как надежная двухходовка: просим Россию встать на границе – та отказываются – обижаемся и размещаем западные силы. В чем тут расчет? Россия, у которой налажены стабильные союзнические отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, не будет действовать в регионе без согласования с обоими союзниками. Именно этим всегда недоволен Ереван: Москва не хочет помогать ему противостоять Баку. И если азербайджанские власти выскажутся против того, чтобы российские миротворческие силы участвовали в разрешении ситуаций на границе, они и не будут участвовать, в том числе не будут "наблюдать" с армянской стороны.

В Ереване это уже хорошо поняли, как минимум, по финалу Карабахской войны осенью 2020 года, когда Россия, несмотря на многочисленные звонки Никола Пашиняна Владимиру Путину, не встала на сторону Армении как страны-агрессора ни по одному из аспектов боевых действий. Ереван тогда не получил от Москвы ничего, кроме требований немедленно остановить бои и вернуться к мирному урегулированию отношений с Баку. А когда дошло дело до переговоров о капитуляции уже после освобождения азербайджанским спецназом города Шуша, Азербайджан при поддержке России добился от Армении обязательств по деоккупации Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, открытию границ и созданию дорожной связи между Зангиланским районом и Нахчыванской Автономной Республикой.

Поэтому Никол Пашинян изначально мог быть уверен, что Россия своих миротворцев на границу ставить не будет. Собственно, такое предложение Ереваном озвучивалось еще в прошлом году, однако реакции на него не было, после чего и стала раскручиваться тема с импортом европейских наблюдателей. Для этого были организованы боестолкновения на границе, чтобы создать видимость угрозы эскалации напряженности до новой войны, армянские власти стали заявлять, что на неделимитированной границе азербайджанские войска оказались на территории Армении, при этом Ереван не публиковал карты, по которым он оценивает те или иные участки земли как свои. Таким образом они продолжали классическую стратегию создания неопределенности с надеждой повернуть ее в свою пользу.

Финалом этого плана стали масштабные бои 13-14 сентября. Ереван еще раз демонстративно позвал ОДКБ на помощь в противостоянии с Азербайджаном, закономерно не получил согласия на размещение сил Организации на границе и заключил, что дальше будет просить поддержки в других местах. Армянские министры зачастили в Европу и США, в Ереван в рекламных целях стали ездить американские конгрессмены и европейские политики, а в этот понедельник Евросовет уже утвердил первую, пока что совершенно формальную миссию наблюдателей ЕС в Армении. Российских миротворцев оказалось невозможно использовать для затягивания армяно-азербайджанского урегулирования, поэтому Никол Пашинян переключился на альтернативный вариант – гражданских экспертов из Европы.

После обращения за наблюдателями в ОБСЕ стало ясно, что Ереван хочет создать толпу на армяно-азербайджанской границе и тем самым максимально усложнить положение дел, замедлить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы. Запад только рад участвовать в армянских инициативах, ведь так он глубже заходит в зону российского влияния и закрепляется на евразийском пространстве с перспективой выдавливания Москвы из региона – как минимум, из Армении. В этом смысле встает вопрос, что же будет с мирным договором, с подписанием которого Брюссель вроде бы торопит Ереван, желая гарантировать себе расширение энергетического сотрудничества с Баку? Толпа "наблюдателей" мирному договору только помешает.

Вполне возможно, что в Европе одно с другим просто не связывают. Уровень внешней политики в ЕС сейчас весьма невысокий, о чем можно судить хотя бы по заявлениям главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Речь даже не о его постоянной скандализации отношений с Россией, а, например, о недавних словах, что "Европа – это сад, а мир вокруг нее – джунгли". Сегодня он оправдывается, что в этой оскорбительной и высокомерной метафоре "нет расистского, культурного и географического подтекста", но эти слова просто не нужно было произносить, чтобы не демонстрировать, что на самом деле еврочиновники думают о себе и своих соседях. Как говорил Уинстон Черчилль, "дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать". В современной Европе дипломатией занимаются явно не Черчилли.

Поэтому не придется удивляться, если, требуя от Никола Пашиняна скорее подписать мирный договор с Азербайджаном, европейцы согласятся разместить побольше случайных людей на армяно-азербайджанской границе и таким образом затормозить урегулирование. Тот же скандал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в одну неделю улыбавшегося президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в Праге, а в следующую обвинившего Баку в разжигании армяно-азербайджанского конфликта, свидетельствует, что с пониманием своих действий и их последствий у европейских политиков большие проблемы. А Ереван этим пользуется в своих целях.

Потому ответ на вопрос, вынесенный в заголовок данной статьи, прост. Российские миротворцы не угодили Николу Пашиняну тем, что ими невозможно манипулировать. У армянских властей не получается играть в свои политические игры с Москвой, а потому они нашли себе более поддающегося манипуляциям партнера.