Казахстан не будет использовать язык для политических игр

19 окт. 10:14

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать языковой вопрос, отметив, что наряду с расширением сферы применения казахского языка нельзя отказываться и от других языков.

"Растет число молодых людей, говорящих на казахском языке. Языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется", - сказал он на встрече с общественностью Алма-Атинской области, передает РИА Новости.

"Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Токаев.

Государству необходимо проводить взвешенную языковую политику. "Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: "Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни. Следует проводить взвешенную языковую политику. Только так мы сможем достичь поставленных целей", - заключил он.