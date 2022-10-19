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Байрамов поблагодарил Узбекистан за поддержку Азербайджана

Байрамов поблагодарил Узбекистан за поддержку Азербайджана

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости Азербайджана.

"Пусть дружба между Азербайджаном и Узбекистаном, нашими народами будет вечной", - написал глава ведомства в Twitter, добавив хэштег "День восстановления независимости".

В свою очередь, руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в том же Twitter выразил благодарность за поздравление. "Мы благодарны братскому народу и правительству Узбекистана за постоянную поддержку нашей независимости и суверенитета. Пусть дружба между нашими народами будет вечной!", - отметил он.

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