Байрамов поблагодарил Узбекистан за поддержку Азербайджана

19 окт. 10:05

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости Азербайджана.

"Пусть дружба между Азербайджаном и Узбекистаном, нашими народами будет вечной", - написал глава ведомства в Twitter, добавив хэштег "День восстановления независимости".

В свою очередь, руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в том же Twitter выразил благодарность за поздравление. "Мы благодарны братскому народу и правительству Узбекистана за постоянную поддержку нашей независимости и суверенитета. Пусть дружба между нашими народами будет вечной!", - отметил он.