SSJ-100 из Москвы в Ургенч совершил вынужденную посадку в Самаре

19 окт. 9:53

Самолет авиакомпании "Азимут" из Москвы в Ургенч (северо-запад Узбекистана) сегодня вынужденно сел в Самаре из-за самочувствия пассажира, - сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.

"Самолет SSJ-100, выполняющий рейс AZO-7059 по маршруту Москва - Ургенч, совершил вынужденную посадку в Самаре. Причиной стало ухудшение самочувствия пассажира", - говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan airports.

В связи с вынужденной посадкой задержка рейса составила почти три часа.

Напомним, разрешение на полеты между городами Узбекистана и России авиакомпания получила от агентства "Узавиация" в конце марта.