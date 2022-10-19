Армения продолжает обстреливать позиции Азербайджана

19 окт. 9:52

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в населенном пункте Тезекенд и Астаф Дашкесанского района, а также Дарйурд Гедабекского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что обстрел азербайджанских позиций длился с 18:40 по местному времени 18 октября до 01:45 по местному времени 19 октября.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман, Пембек и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Тезекенд и Астаф Дашкесанского района, а также Дарйурд Гедабекского района", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что армейские подразделения Азербайджана, находящиеся в указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.