СМИ: Иран ждут новые европейские санкции

19 окт. 9:39

ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы продажу оружия РФ, дипломаты надеются согласовать его уже сегодня, - пишет газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

"Брюссель уже подготовил новый санкционный список против Ирана... Дипломаты надеются согласовать новый пакет сегодня или по меньшей мере к саммиту лидеров ЕС в четверг и пятницу", - цитирует издание слова источников, передает РИА Новости.

Ожидается, что новый санкционный пакет "ударит" по иранским физическим и юридическим лицам - речь может идти о пяти физлицах и трех юрлицах, пишет издание.

Новый пакет санкций задуман как "сильный сигнал" Тегерану, а индивидуальные санкции можно ввести гораздо быстрее, чем экономические, которые вряд ли могут иметь сильный эффект, учитывая, что Иран уже находится под серьезными санкциями.

Напомним, Россия и Иран ранее не раз опровергали сообщения о якобы поставках иранских вооружений Москве.