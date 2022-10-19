Токаев призвал извлечь уроки из январских событий для их недопущения

19 окт. 9:37

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что уроки из январских погромов в стране следует извлечь для недопущения повторения подобных событий в будущем.

"Из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов. А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Он напомнил, что недавно были амнистированы те, кто "оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления". Кроме того, глава государства призвал наказывать по закону тех, кто "преследует узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа".

Казахстанский лидер подчеркнул, что в ближайшее время начнется суд в отношении государственных изменников, а следствие по действиям лиц, которые допустили погромы, будет продолжено.

"Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января", - заключил Токаев.