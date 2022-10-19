В Турции сравнили США с "Титаником"

19 окт. 9:22

Проявление неуважения к интересам и использование грубой силы лишает США союзников, сообщил обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу.

"Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение", - заявил журналист.

Он заявил, что Америка не считается с правилами международного порядка, которые якобы защищают. Проблема Белого дома, по словам автора, заключается в том, что США "видят мир таким, каким сам себе представляет".

"Есть такое выражение: поставить себя на место другого. Америка и этого не делает. Те, кто смотрит на мир не так, как Америка, объявляются ее врагами. Америка разрушает, но не может создать, не в состоянии навести порядок. Так называемые "проекты национального строительства" в Афганистане и Ираке пошли прахом", - подчеркнул Мурадоглу.

Обозреватель отметил, что американская политика в мире привела к гибели миллионов людей, а, как добавил журналист, в истории есть множество примеров, когда "ядовитая комбинация высокомерия, силы и заблуждения доводила общества до разрушения".

"Америка словно "Титаник", который казался непотопляемым. Пока пассажиры набиваются в шлюпки, чтобы спасти свою жизнь, корабельный оркестр как ни в чем не бывало играет камерную музыку", - заключил он.