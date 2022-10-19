Дожди в столичном регионе сменятся похолоданием

19 окт. 9:22

Сегодня жителей столичного региона ждут облачная погода и небольшие дожди, которые пройдут в первой половине дня, температура воздуха составит до плюс 11 градусов, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Максимальные температуры придутся на середину дня, они составят плюс 8-10 градусов, а в столичном регионе мы обещаем всего плюс 6-11. Ветер постепенно развернется на север и усилится до 4-9 м/с", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 740 мм рт ст, а уже завтра в регионе заметно похолодает, - добавила синоптик.