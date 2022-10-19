Границу Киргизии и Таджикистана могут взять под контроль силы ОДКБ

19 окт. 9:13

Для поддержания мира на границе с Таджикистаном могут разместить небольшой контингент от ОДКБ, такой вариант предложил глава Минобороны Киргизии Бактыбек Бекболотов.

"Я недавно встречался с генсеком ОДКБ Станиславом Засеем и сказал ему, что между Кыргызстаном и Таджикистаном мира не будет. Почему? Потому что у кыргызов своя правда, у таджиков - своя. Пока между нами не встанет третейский судья, к примеру, небольшой контингент от той же ОДКБ, мира не добиться", - заявил министр на пресс-конференции в Бишкеке, передает РИА Новости.

Миротворцы могли бы контролировать режим прекращения огня и следить, чтобы стороны не стягивали к границе дополнительные силы и технику.

"Когда эти проблемы решатся, можно решать и политические вопросы - продолжить делимитацию и демаркацию границы", - добавил он.