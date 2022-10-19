В Дагестане фестиваль рыболовного туризма впервые пройдет на озере Папас

19 окт. 8:28

Уже в эту субботу, 22 октября, на туристско-рыболовной базе "Аджи-Папас" у особо охраняемого озера Папас впервые пройдет фестиваль рыболовного туризма "Рыбалка в Дагестане", участниками которого станут команды рыболовов из субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"Участниками фестиваля могут стать: команды индивидуальных любителей рыбалки, семейные и корпоративные команды, команды районов и городов, а также вузов и предприятий из Республики Дагестан и субъектов СКФО и ЮФО", - цитирует сообщение ТАСС.

Ежегодный фестиваль будет уже шестым по счету, но на озере Папас он пройдет впервые: его цель - популяризация объектов рыболовного туризма в республике. В рамках фестиваля состоятся рыболовные соревнования в соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Организаторы фестиваля - Минтуризм региона при содействии администрации Каякентского района и дагестанского республиканского общества охотников и рыболовов.

Напомним, озеро Аджи (Папас) на границе Каякентского и Дербентского районов Дагестана признано особо охраняемой зоной – здесь гнездятся редкие птицы, в том числе розовые фламинго.