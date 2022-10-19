Платных дорог в Казахстане будет больше

19 окт. 7:32

До 2025 года в Казахстане ряд дорог станут платными, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев.

"Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание платность планируется ввести на участках автодорог II категории протяженностью 2,5 тыс км после приведения их в нормативное состояние. В целом до 2025 года, по мере завершения реконструкции участков дорог, будет поэтапное внедрение платности на 11 тыс км дорог страны", - цитирует его "АиФ-Казахстан".

Речь идет о таких дорогах, как Кызылорда – Аральск, Актобе – Уральск, Актобе – Оренбург, Кайнар – Бишкек, Жетибай – Шетпе – Бейнеу – Акжигит, Павлодар – Семей, Северный обход Астаны, Уральск – Саратов, Кокшетау – Петропавловск, Астана – Атбасар, Павлодар – Омск, Семей – Калбатау.

На сегодняшний день протяженность платных дорог в Казахстане составляет 2,2 тыс км, а общие сборы за пользование ими с начала текущего года составили 4 млрд тенге.

Тариф для легковых автомобилей равен 1 тенге за 1 км, для грузовых – 25 тенге за 1 км.

(1 тенге = 0,1295 рубля)