День Самарканда отпраздновали чтением Корана в мавзолее Амира Темура

19 окт. 5:23

Чтения Корана прошли в мавзолее Амира Темура в Самарканде по случаю Дня города, в мероприятии участвовали хокимы, главы правоохранительных органов, государственных и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации Самарканда.

Также в рамках программы состоялась церемония возложения цветов к памятнику Амира Темура, после которой в городе начались массовые мероприятия.

Отмечается, что в городе организовали праздник цветов и птиц, фестиваль шашлыков и плова, книжные выставки, праздник восточных сладостей, а также ряд других мероприятий, ярмарок и выставок.

В течение дня на Университетском бульваре проходили выставки и культурно-массовые мероприятия, спортивные состязания, концертные программы, где выступали студенты вузов и члены национальных культурных центров.