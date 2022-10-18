Все желающие смогут проверить знание осетинского литературного языка на онлайн-тестировании

18 окт. 23:57

Онлайн-тестирование на знание осетинского литературного языка проводится в Северной Осетии, рассказал представитель общественной организации "Ирон Федераци" Тамерлан Цгоев - один из инициаторов проекта.

По его словам, цель тестирования - популяризация осетинского языка для широкого применения в различных сферах, в том числе в интернете, а также развитие соответствующего инструментария.

"Тест можно проходить всем желающим проверить свои знания по осетинскому языку", - цитирует Цгоева ТАСС.

Первая тысяча человек, справившиеся с тестированием, получат именные награды в виде нагрудных знаков отличия "Æ-тест" в золотом, серебряном или бронзовом исполнении, а также именные удостоверения к ним.

Напомним, тестирование организуется третий год подряд.