РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Все желающие смогут проверить знание осетинского литературного языка на онлайн-тестировании

Все желающие смогут проверить знание осетинского литературного языка на онлайн-тестировании

Онлайн-тестирование на знание осетинского литературного языка проводится в Северной Осетии, рассказал представитель общественной организации "Ирон Федераци" Тамерлан Цгоев - один из инициаторов проекта.

По его словам, цель тестирования - популяризация осетинского языка для широкого применения в различных сферах, в том числе в интернете, а также развитие соответствующего инструментария.

"Тест можно проходить всем желающим проверить свои знания по осетинскому языку", - цитирует Цгоева ТАСС.

Первая тысяча человек, справившиеся с тестированием, получат именные награды в виде нагрудных знаков отличия "Æ-тест" в золотом, серебряном или бронзовом исполнении, а также именные удостоверения к ним.

Напомним, тестирование организуется третий год подряд.

815 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version