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США: расследование диверсии на "Северных потоках" будет долгим

США: расследование диверсии на &quot;Северных потоках&quot; будет долгим

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что проведение расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" будет долгим.

По ее словам, в настоящее время  Вашингтон не готов сейчас выступать с утверждениями о том, чем закончится разбирательство.  

"Президент ясно давал понять, что на трубопроводе, очевидно, была диверсия", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

«Этот процесс потребует много времени, прежде чем дойдем до конца. Так что я не хочу опережать результаты расследования", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

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