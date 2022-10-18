США: расследование диверсии на "Северных потоках" будет долгим

18 окт. 23:00

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что проведение расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" будет долгим.

По ее словам, в настоящее время Вашингтон не готов сейчас выступать с утверждениями о том, чем закончится разбирательство.

"Президент ясно давал понять, что на трубопроводе, очевидно, была диверсия", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

«Этот процесс потребует много времени, прежде чем дойдем до конца. Так что я не хочу опережать результаты расследования", - добавила пресс-секретарь Белого дома.