Дагестанские аграрии собрали рекордный урожай винограда 

18 окт. 22:48

Глава Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Шериф Керимханов сообщил о сборе рекордного урожая винограда в этом году.

По состоянию на 17 октября в Дагестане убрано 91% плодоносящей площади винограда. Валовый сбор составил 256 тыс т - на 37,8% больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность - 123,5 ц/га.

"При сохранении имеющегося темпа уборки, планируемый объем валового сбора может превысить 257 тыс т", - приводит слова Керимханова пресс-служба правительства РД.

Абсолютным лидером среди муниципалитетов по валовому сбору стал Дербентский район - свыше 91 тыс т.