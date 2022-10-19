Турецкий газовый хаб получит заманчивые перспективы - эксперты

Мировой энергетический рынок стремительно меняется, и в течение года мир станет свидетелем еще больших изменений. Россия не будет поддаваться диктату по поводу установления предельных цен на нефть и газ и будет поставлять энергоносители в лояльные Москве страны, заявил ректор РГУ нефти и газа им. Губкина, профессор Виктор Мартынов.

По его словам, РФ также будет развивать потребление энергетических ресурсов внутри страны для повышения эффективности экономики и газификации регионов. Более глубокая переработка нефти и газа принесет новые результаты, новые возможности и внутри страны, и для экспорта, что будет обеспечено работой Амурского ГПЗ, Усть-Луги, а также поворотом части ”Северного потока-2” для газификации северо-западных регионов.

Виктор Мартынов назвал "маленькой сенсацией" идею создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба и строительства еще одной газопроводной системы, через которые голубое топливо будет поступать в третьи страны. В свое время проект магистрального газопровода "Южный поток", а затем и сменивший его "Турецкий поток", изначально планировались как четырехниточные газопроводы мощностью 63 млрд м3/год газа. Мартынов поддержал идею "вместо двух ниток, которые сейчас есть, вернуться к тому, чтобы сделать четыре, тем более, что проект этот был, под него есть мощности добычи газа, есть транспортная инфраструктура".

"Планировалось, что хаб будет находиться в Германии, но по независящим от нас причинам ФРГ уже не может быть таким хабом. Эта роль может перейти к Турции. На турецком хабе будет устанавливаться справедливая цена на газ и дальше транслироваться в страны, которые будут заинтересованы в потреблении газа. Турецкий хаб может быть интернациональным, поскольку в Турцию приходит не только российский газ, но и, например, азербайджанский. Это перспективная идея, которая может существенно изменить ландшафт газового рынка. Понятно, что Турция в этом очень заинтересована и поддерживает такую идею", - заявил Виктор Мартынов.

С ним солидарен и руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа им. Губкина Вячеслав Мищенко: "В Турцию приходят самые разные газовые потоки, в том числе азербайджанский и иранский газ. Теоретически туда может прийти туркменский газ, если стороны договорятся о строительстве Транскаспия. Турция может принимать и наращивать объемы СПГ. То есть газ становится обезличенным: это просто ресурс, который не связан ни с какой политикой. Далее по коридору, который проложен через Болгарию, Сербию, Венгрию и далее, может быть, это будет Австрия и сопредельные страны, газ будет поступать уже абсолютно без политической окраски тем потребителям, которые сейчас очень в нем нуждаются".

Решение о создании в Турции газового хаба Мищенко назвал "очень мудрым" и "своевременным", учитывая, что Россию не допустили к расследованию прошедшего с ”Северными потоками”, которые, по данным группы полицейских служб Дании и Норвегии, были повреждены мощными взрывали.

Вячеслав Мищенко процитировал главу "Газпрома" Алексея Миллера, который сказал, что трубопроводная система, которая пройдет через Черное море, будет менее уязвима, за счет большей глубины залегания. С одной стороны, строить и эксплуатировать там сложно, с другой стороны, добраться до трубы тоже будет гораздо сложнее, чем до балтийских трубопроводов, где небольшая глубина. Поэтому турецкий газовый хаб получит заманчивые перспективы. "Здесь никто не имеет какого-то определенного преимущества. Российский газ будет востребован не только на турецком рынке - европейские партнеры, которые захотят покупать газ, в том числе через турецкий хаб, найдут там рынок для себя. Цена будет рыночной, взвешенной. На этом хабе всё будет формироваться на рыночных условиях", - убежден Мищенко.