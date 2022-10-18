Ставропольские дети покатаются на автобусе-тренажере 

18 окт. 23:26

На Ставрополье прибыл автобус-тренажер, на котором школьники Шпаковского округа краевого центра пройдут обучение дорожной безопасности: мобильный комплекс приехал всего на один день и сможет принять 300 детей, - сообщили в краевом управлении ГИБДД.

"Это единственный в России мобильный комплекс "Школа дорожной безопасности": автобус-тренажер, который представляет из себя полноценный учебный класс, укомплектованный современным мультимедийным оборудованием…", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Его "начинка" знакомит детей с правилами поездок на пассажирском транспорте – они узнают, для чего предназначены ремни безопасности и как они работают, в салоне также установлен генератор дыма, который имитирует задымление и позволяет отработать действия при чрезвычайных ситуациях, - пояснили в краевом управлении ГИБДД.

Мобильный комплекс передвигается по России с 2009 года, после занятий со ставропольскими детьми он отправится на Кубань.