Рост бюджета КБР за девять месяцев превысил 26%

18 окт. 22:05

Бюджет Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2022 года исполнили с превышением на 26% уровня аналогичного периода 2021 года, сообщил глава региона Казбек Коков.

«В ходе совещания большое внимание уделили исполнению республиканского бюджета по итогам девяти месяцев текущего года и проекту республиканского бюджета на 2023 год. Общий объем доходов на 2022 год предусмотрен в сумме 58,2 млрд рублей, за девять месяцев 2022 года поступило 44,6 млрд рублей, или 76,6% от плана. Темп роста к аналогичному уровню прошлого года составил 126,4%», - сказал он итогам совещания с членами регионального правительства.

Далее Коков отметил, что проект регионального бюджета на следующий год предстоит корректировать в соответствии с федеральным бюджетом.

Региональный лидер также обратил внимание на то, что бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным.