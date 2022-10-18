В два раза больше деревьев посадят на акции "Сохраним лес" в Карачаево-Черкесии

18 окт. 21:40

Участники Всероссийской акции "Сохраним лес", проходящей в рамках нацпроекта "Экология", высадят не 7, а 14 тысяч саженцев деревьев в Карачаево-Черкесии, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии республики Даулет Ижаев.

По его словам, число саженцев было увеличено из-за множества желающих посадить дерево - и набор участников все еще открыт.

"Центральная акция, которая пройдет на землях лесного фонда Зеленчукского лесничества, пройдет 19 октября. В общей сложности в рамках Всероссийской акции в период с 19 по 22 октября на территории Карачаево-Черкесской Республики пройдет 22 мероприятия по посадке саженцев различных пород деревьев", - цитирует замминистра ТАСС.