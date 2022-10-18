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Парламент Грузии принял требуемые Евросоюзом изменения по выборам генпрокурора

Парламент Грузии принял требуемые Евросоюзом изменения по выборам генпрокурора

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Конституцию, касающиеся избрания генерального прокурора.

Законопроект подразумевает, что парламенты дальнейших двух созывов будут выбирать генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава. Если голосов не хватит ни на первом, ни на втором голосовании, то главу Генпрокуратуры можно будет избрать большинством голосов, но на меньший срок - год, а не пять лет, передает Sputnik Грузия.

Второе и третье голосование устраиваются через 28 дней каждое после предыдущего, кандидат остается прежним.

Сейчас генпрокурор избирается в Грузии простым большинством, срок полномочий - пять лет.

Изменение механизма избрания генпрокурора, вместе с судебной реформой и принятием закона о деолигархизации, входит в число условий для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз.

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