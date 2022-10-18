Турция испытала баллистическую ракету над Черным морем

18 окт. 21:15

Турция провела испытание баллистической ракеты малой дальности собственной секретной разработки: запуск был произведен с мобильной платформы на Черном море, недалеко от города Ризе, что близ границы с Грузией.

Об этом пишет Bloomberg, уточняя, что снаряд пролетел 561 километр за 458 секунд, прежде чем упал у побережья порта Синоп, что стало абсолютным рекордом для любого подобного оружия, разработанного в Турции.

Уточняется, что над секретным проектом, получившим название "Тайфун", работают уже несколько лет.