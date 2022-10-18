Импорт пшеницы в Иран упал на 40%

18 окт. 21:05

В этом году при увеличении закупок отечественной пшеницы на 60% импорт пшеницы сократился на 40%, заявил генеральный директор иранской государственной торговой компании Саид Рад.

По его словам, в этом году за счет отечественного производства обеспечено 7 млн ​​200 тыс т пшеницы. «3 млн 800 тыс. тонн пшеницы также было импортировано в страну в целях обеспечения нужд страны. Таким образом, импорт этого продукта сократился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом», - сказал он.

Саид Рад отметил, что ежегодная потребность страны в пшенице для производства хлеба, торговли и промышленности составляет около 11 млн т. «В прошлом году было закуплено 4,5 млн тонн пшеницы отечественного производства и 6,4 млн тонн было импортировано», - добавил он.