Каких афганцев приютит Германия

По данным министерств внутренних дел и иностранных дел Германии, Беллин запустил новую программу приема афганских беженцев, которые считаются наиболее уязвимыми после захвата страны запрещенной в России группировкой "Талибан".

Как отмечает турецкая "Сабах", Берлин пообещал принять около 38 тысяч афганцев, которым больше всего угрожает опасность. Около 26 тысяч человек уже прибыло в Германию.

Новая программа позволит принимать в месяц 1000 афганцев и членов их семей. Она нацелена на тех, кто участвует в деятельности по защите прав женщин и прав человека, на тех, кто подвергается риску, работая в сфере правосудия, политики, средств массовой информации, образования, культуры, спорта, науки. Афганцы, подвергшиеся насилию или преследованию из-за своего пола, ориентации или религии, также могут воспользоваться программой.

"Исходя из определенных критериев допуска, мы можем предложить защиту жителям Афганистана, находящимся в особой опасности, а также уязвимым слоям населения", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фрезер. Германия будет сотрудничать с организациями гражданского общества для отбора и охвата целевых групп. Пока неизвестно, как долго будет действовать программа.

Берлин не признал группировку "Талибан" (запрещена в РФ) законным правительством, когда она захватила Афганистан в августе 2021 года, а поддерживаемые США иностранные силы ушли из страны после двух десятилетий войны.