Тегеран: Россия и Иран заключат всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве до конца года

18 окт. 20:52

Россия и Иран подпишут всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве до конца текущего года, заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в документальном фильме "Дипломатическое поле".

"Это соглашение будет подписано в Тегеране или Москве до конца года", - приводит его слова агентство Tasnim.

Документальный фильм "Дипломатическое поле", который показывают в Иране по первому телеканалу, посвящен малоизвестным фактам внешней политики Исламской Республики за первые 13 месяцев президентства Эбрахима Раиси.