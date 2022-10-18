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Тегеран: Россия и Иран заключат всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве до конца года

Тегеран: Россия и Иран заключат всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве до конца года

Россия и Иран подпишут всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве до конца текущего года, заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в документальном фильме "Дипломатическое поле".

"Это соглашение будет подписано в Тегеране или Москве до конца года", - приводит его слова агентство Tasnim.

Документальный фильм "Дипломатическое поле", который показывают в Иране по первому телеканалу, посвящен малоизвестным фактам внешней политики Исламской Республики за первые 13 месяцев президентства Эбрахима Раиси.

 

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