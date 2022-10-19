Египет требует от Великобритании вернуть украденные артефакты

В середине сентября группа египетских археологов начала публичную кампанию по возвращению Розеттского камня из Британского музея, который тот получил по Александрийскому договору 1801 года. Кампания приурочена к с духсотлетию расшифровки Розеттского камня - события, которое открыло путь к возникновению египтологии.

Как отмечает Al-Monitor, Розеттский камень представляет собой стелу (плиту) из черного гранита, датируемую 196 годом до н.э., с текстом, написанным на иероглифическом, демотическом и древнегреческом языках. Он был обнаружен в 1799 году во время Египетского похода Наполеона I. В 1822 году французский ученый Жан-Франсуа Шампольон расшифровал тайну текста на камне, а до этого жизнь в Древнем Египте на протяжении тысячелетий была загадкой для археологов.

Розеттский камень привезли в Британский музей в 1802 году в соответствии с Александрийским договором, подписанным в 1801 году между Францией и Англией. Договор также предусматривал запрет на передачу во Францию каких-либо древнеегипетских артефактов. Исполняющая обязанности декана факультета археологии Арабской академии науки, технологий и морского транспорта в Асуане и один из руководителей кампании по возвращению Розеттского камня из Британского музея Моника Ханна рассказала, что в Египте организаторы кампании запустила онлайн-петицию, которая на данный момент собрала более 2500 подписей. Целью кампании заявлено повышение осведомленности людей о краже древностей. Прокуратура, которой поручено вернуть украденные египетские древности, поддерживает связь с организаторами кампании и поддерживают их требования. После завершения кампании подписи будут представлены прокурору, который передаст их правительству, связавшись с Британским музеем для передачи народного требования о возвращении Розеттского камня и 17 других артефактов.

Египет неоднократно требовал вернуть Розеттский камень. Еще в 2018 году тогдашний министр туризма и древностей Халед аль-Анани заявил, что международное право, в частности Конвенция ЮНЕСКО 1990 года, препятствуют возвращению многих разграбленных египетских древностей. Но на этот раз Каир рассчитывает на изменение морального кодекса музеев, которые теперь возвращают некоторые артефакты. Розеттскому камню суждено вернуться в Египет, поскольку он был перевезен в Англию в нарушение европейских законов, которые действовали на момент подписания Александрийского договора. Эти законы предусматривали защиту культурных ценностей народа и не рассматривали эти артефакты как военную добычу.

Египетский археолог Захи Хавасс начал еще одну кампанию по сбору подписей за возвращение Розеттского камня. Он утверждает, что камень был вывезен из Египта нелегально, и ему пора вернуться на родину в Большой египетский музей, открытие которого запланировано на конец этого года.

В честь празднования 200-летия расшифровки камня, Британский музей проводит большую выставку под названием "Иероглифы: открытие Древнего Египта" с 13 октября 2022 года по 19 февраля 2023 года. Египет также провел празднования, посвященные этому событию 27 сентября в Египетском музее на площади Тахрир в центре Каира.

Египет придает большое значение возвращению похищенных артефактов для развития своего туристического сектора, который генерирует твердую валюту. Согласно отчету, опубликованному журналом Egypt Geographic, около миллиона египетских артефактов хранятся в 40 музеях по всему миру.