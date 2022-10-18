Нурмагомедов предрек исход боя Махачев-Оливейра

18 окт. 20:21

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов спрогнозировал исход титульного поединка в легком весе промоушена между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Ислам оседлает Оливейру, как лошадь. Многие люди недооценивают Ислама, считая, что Оливейра хорош в партере. Но он не обладает какими-то выдающимися навыками в грэпплинге. Если ты уже сдавался восемь раз, то как ты можешь говорить о том, что хорош в партере? Ты сдавался восемь раз», - приводит слова «орла» BJPenn.

Напомним, что 22 октября в рамках турнира UFC 280 Махачев выйдет в октагон против Чарльза Оливейры.