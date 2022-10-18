Лавров: число партнеров России наглядно показывает, что никакой изоляции нет

18 окт. 20:07

Число партнеров, с которыми Россия в настоящее время наращивает взаимодействие, показывает, что никакой изоляции страны не существует, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если проанализировать число партнеров, с которыми мы сейчас наращиваем связи за счет переноса внимания с оголтелого и освирепевшего Запада, то это наглядно покажет, что никакой изоляции России не существует", - сказал он на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на всех континентах развиваются процессы многополярности, появляются новые центры экономического роста, финансовой мощи, политического влияния. "Это Азия и в широком смысле - Евразия, Африка которая обладает колоссальным количеством природных ресурсов, еще совсем неразработанных. Подавляющее большинство стран Латинской Америки продолжает не просто поддерживать с нами отношения, а заинтересованы в их углублении", - сказал Лавров.