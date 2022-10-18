Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

18 окт. 20:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

"Поздравляю братский Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости. От имени турецкого государства и народа передаю приветствия и любовь всему азербайджанскому народу", - говорится в поздравительно телеграмме турецкого лидера.

18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный акт о восстановлении независимости республики. Из 360 депутатов 329 проголосовали «за». Позже это решение поддержали и на всенародном голосовании. Также приняли новый государственный флаг – триколор с полумесяцем и восьмиконечной звездой. А законодательное собрание переименовали в Милли Меджлис.