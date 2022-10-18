Столтенберг назвал условие для поддержки Грузии странами НАТО

18 окт. 19:59

Вероятность поддержки Грузии странами НАТО вырастет, если Тбилиси сосредоточится на реформах, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики.

По его словам, Грузии стоит осуществить необходимые реформы в ответ на выраженную НАТО обеспокоенность по коррупции и общественному контролю органов безопасности.

"Чем больше внимания Грузия уделит этим проблемам, тем легче будет привлечь необходимую поддержку со стороны союзников по НАТО", - цитирует Столтенберга ТАСС.