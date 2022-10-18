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Столтенберг назвал условие для поддержки Грузии странами НАТО

Столтенберг назвал условие для поддержки Грузии странами НАТО

Вероятность поддержки Грузии странами НАТО вырастет, если Тбилиси сосредоточится на реформах, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики.

По его словам, Грузии стоит осуществить необходимые реформы в ответ на выраженную НАТО обеспокоенность по коррупции и общественному контролю органов безопасности.

"Чем больше внимания Грузия уделит этим проблемам, тем легче будет привлечь необходимую поддержку со стороны союзников по НАТО", - цитирует Столтенберга ТАСС.

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