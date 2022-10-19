В Петропавловске будут выпускать современные пассажирские вагоны

19 окт. 3:55

Завод ЗИКСТО в Петропавловске на будут выпускать современные и комфортабельные пассажирские вагоны для железных дорог Казахстана.

Сначала предприятию предстоит реконструкция, в 2023 году начнется строительство нового производственного корпуса.

"В настоящее время идет снос, подготовка технического задания, изготовление нового проекта. Пока начинаем с одного корпуса, но в планах реконструировать весь завод", - рассказал генеральный директор АО ЗИКСТО Ренат Шамсутдинов.

На заводе запустят производство пассажирских вагонов, уже заключены договоры с "Казахстан темир жолы" на постройку 300 пассажирских вагонов для железных дорог страны.

"В будущем появится возможность делать каркас, а сейчас, на первом этапе, здесь будет сборочное производство. До конца года планируется собрать 50 пассажирских вагонов. После строительства нового производственного корпуса локализация производства увеличится", - рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Новый вагон спроектирован с учетом потребностей инвалидов, кроме того он оснащен полноценной душевой кабиной, современными туалетами, гладильной доской, телевизорами и кондиционером. "Все эти опции - это уже достаточно высокий уровень удобств по сравнению с сегодняшними казахстанскими поездами", - отметил Аксакалов.