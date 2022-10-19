В школах Казахстана могут появиться часы для воспитания уважения в семье

19 окт. 1:45

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов получил ускорить работу по определению координирующего госоргана по вопросам профилактики бытового насилия и выделить в школах отдельные часы для воспитания уважения в семье, пишет МИА "Казинформ".

"На недавнем заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений принято решение определить координирующий госорган по вопросам профилактики бытового насилия. Эту работу необходимо ускорить", - заявил премьер на заседании правительства.

Министерству информации и общественного развития поручено провести широкую информационную кампанию по формированию нетерпимости к бытовому насилию и укреплению семейных ценностей. Министерство просвещения получило поручение предусмотреть школьные часы для воспитания уважения в семье.