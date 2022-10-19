В Азовском море растет популяция осетровых

19 окт. 0:05

Мониторинг прибрежного промысла в Азовском море, проведенный специалистами ВНИИ Рыбного хозяйства и океанографии, показал, что в водоеме продолжается восстановление популяции осетровых рыб.

Исследования проводились в районе Ясенской и Ачуевской косы неподалеку от Приморско-Ахтарска.

"На протяжении нескольких дней осетровые виды рыб стабильно присутствуют в уловах рыбопромысловых бригад в количестве до 10 экземпляров. Так, при осмотре учеными уловов ставных неводов 13 октября было отмечено 8 особей русского осетра и севрюги. 14 октября в сетях было обнаружено 7 осетровых", - информирует Азово-Черноморский филиал научного института.

В сообщении отмечается, что все выловленные осетровые после необходимых измерений были выпущены обратно в море.