Мурашко рассказал о ситуации с вакцинами от ковида

18 окт. 19:18

Запасов препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции в России достаточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также он отметил, что также были дополнительно закуплены препараты на основе моноклональных антител.

"Хватает. Сейчас еще дополнительно закуплены моноклональные антитела, которые поставляются для лечения пациентов старшей категории и с высоким риском осложнений", - сказал глава ведомства в беседе с журналистами.

Мурашко добавил, что эти же антитела могут применяться для профилактики коронавируса у онкобольных.