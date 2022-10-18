Зарубежные фильмы попадут под параллельный импорт в России?

18 окт. 19:48

Министерство промышленности и торговли России считает возможным задействовать механизм параллельного импорта для показа в кинотеатрах заграничных фильмов. Этот вопрос обсуждался на совещании в Совете Федерации.

Как констатировал замдиректора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Евгений Пахомов, российский зритель идет в кино сначала на иностранные фильмы, и это стимулирует его затем ходить на фильмы российские.

"Относительно действия механизма (параллельного импорта - ред.), коллеги правильно говорят, что можно делать это постоянным механизмом, но мы можем пойти по тому, как сделал Минпромторг: параллельный импорт - это временный механизм на 2023-2024 годы", - цитирует его "Интерфакс".

Пахомов пояснил, что механизм параллельного импорта в кино также имеет смысла пока ограничить 2023-2024 годами.

После этого, по его словам, если ситуация не изменится, то механизм стоит сделать постоянным.

Что касается принудительного лицензирования зарубежного контента, то Пахомов пояснил, что этот сложный механизм не поможет кинотеатрам.