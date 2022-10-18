Таблетки от всего: новые проблемы российской фармацевтики

В начале года российское правительство утвердило новую программу развития фармацевтической отрасли в рамках инновационной модели развития. Главной целью заявленной программы стало двукратное увеличение доли отечественных препаратов в ближайшие девять лет. Приоритетное место в новой программе занимают независимость от импорта и рост производственных мощностей. Уже через месяц своевременность принятых решений была подтверждена в условиях новой реальности, когда возникла угроза разрыва связей с крупнейшими фармацевтическими компаниями мира на фоне западных санкций, введенных против России.

Сегодня российская фармацевтика, как и многие другие отрасли отечественной промышленности, переживает трансформацию, и главный вопрос заключается в том, стоит ли гражданам опасаться остаться без лекарств.

Хорошая новость заключается в том, что среди множества ограничений, действующих в отношении РФ, нет ни одного, которое напрямую бы касалось фармацевтического сектора. Десятки зарубежных компаний, производящих лекарства, продолжают обеспечивать Россию лекарственными препаратами. В частности, американские и европейские фармацевтические и медицинские Фирмы работают на российском рынке на протяжении многих лет. В рамках национальной программы ”Фарма 2020” и ”Фарма 2030” многие из них, чтобы продавать свои лекарства на территории РФ, локализовали производство. Сегодня из иностранных фармацевтических компаний, действующих в России, ушла только Bristol-Myers Squibb, передав бизнес компании Swixx BioPharma, а от клинических испытаний отказались такие производители, как Johnson & Johnson, Pfizer, AbbVie, GlaxoSmithKline и Eli Lilly.

Одна из проблем в работе как западных, так и местных фармацевтических предприятий в России заключается в поставках сырья для производства лекарственных средств. В частности, американская Marken указывает на сложности с авиаперевозками в связи с ограничением количества рейсов в Россию. Также существуют сложности с контейнерными перевозками. Тем не менее целые фармацевтические кластеры продолжают свою работу в России (например, производственный комплекс ”Санофи-Авентис Восток” французской корпорации Sanofi производит полный цикл современных инсулинов).

Из-за санкций фармакологические компании отказались от инвестиций в российские предприятия и проведения новых клинических испытаний, что чревато исчезновением с рынка инновационных препаратов. Bristol-Myers Squibb, например, занималась разработкой препарата от болезни Крона.

Помимо европейских и американских фармацевтических компаний, на российском рынке достаточно широко представлены индийские производители, в частности Sun Pharma, Dr Reddy’s, Glenmark и Torrent, которые рассматривают возможность дальнейшего расширения производства в стране. В частности, Sun Pharma (один из крупнейших в мире производителей дженериков) еще в 2016 году приобрела российскую компанию ”Биосинтез”, выпускающую 180 препаратов широкого спектра применения.

Иран также заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере фармацевтики. В октябре иранское министерство промышленности, рудников и торговли сообщило о разработке всеобъемлющего плана по усилению присутствия иранских фармацевтических компаний на российском рынке медицинских препаратов и оборудования. Руководитель Организации содействия торговле Ирана Алиреза Пейман-Пак заявил, что странам есть что обсудить в данном вопросе: от финансовых операций до ускоренной регистрации лекарственных препаратов.

Что касается регистрации лекарств, то здесь возникла еще одна проблема отечественной фармацевтической отрасли. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катыркин говорит, что с учетом перестройки цепочек поставок и закупок новых компонентов для производства лекарственных средств, появляется необходимость повторной регистрации препарата, стоимость которой составляет почти 500 тыс. рублей. Возможно, соответствующие изменения будут внесены в процессе актуализации стратегии развития фармацевтической отрасли страны, которая запланирована на осень текущего года.

Таким образом, сегодня российская фармацевтика переживает переходный период, сопряженный с целым рядом сложностей, большинство из которых возможно преодолеть за счет наращивания собственных производственных мощностей, развития инновационного фармакологического сектора и упрощения регистрационных процедур. Благодаря широкому выбору дженериков, исчезновение с рынка некоторых лекарственных препаратов на данный момент не кажется критическим, тем не менее определенные угрозы существуют, как, в частности, продемонстрировала ситуация с перебоями в поставках урологического препарата ”Дриптан” американской корпорации Abbott.

У России есть предпосылки для того, чтобы обеспечивать лекарственными препаратами не только внутренний, но и внешний рынок, но для этого необходимы согласованные усилия участников всех уровней фармацевтического сектора.