Дагестан и Узбекистан "обменяются" торговыми домами

18 окт. 19:28

Дагестан и Узбекистан намерены взаимно открыть торговые дома, такое сообщение распространила пресс-служба главы республики по итогам встречи Сергея Меликова и генконсула Узбекистана Бурхана Аликулова.

На переговорах узбекская делегация внесла несколько предложений по дальнейшему развитию отношений. Среди них были проведение делового бизнес-форума, открытие торговых домов, налаживание совместных производств, сотрудничество в области трудовой миграции, взаимодействие между вузами Дагестана и регионов Узбекистана, а также об организации совместных турфестивалей и запуск рейсов узбекских авиалиний.

"Все, о чем мы говорили сегодня, нам очень интересно. Это открывает новые перспективы для международного сотрудничества. Мы намерены развивать все обозначенные направления", - цитирует Меликова "Интерфакс".