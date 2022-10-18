РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стоимость газа  Европе падала ниже $1100

Стоимость газа  Европе падала ниже $1100

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $1 100 за 1 тыс куб м, ранее на аналогичных ценовых рубежах «голубое топливо» находилось 15 июня.

Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 090,5 за 1 тыс куб м, или €107,355 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Как отмечают эксперты, падение цены на газ происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, теплой погоды в регионе, а также росту средней долм ветрогенерации в выработке электроэнергии.

950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version