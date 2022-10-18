В Северной Осетии снят режим повышенной готовности

18 окт. 19:04

Режим повышенной готовности, введенный в Северной Осетии, введенный ранее из-за большого количества людей и транспорта на границе с Грузией, снят, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Северной Осетии указом главы республики снят режим повышенной готовности", - указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что режим был введен 28 сентября 2022 года на территории муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, Пригородный район и Владикавказ в связи с увеличением потока автомобилей на КПП "Верхний Ларс".