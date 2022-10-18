Проект создания МВД подготовят до конца года в Армении

18 окт. 18:58

Окончательный проект создания МВД Армении будет готов до конца года, стало известно на совещании у премьер-министра Никола Пашиняна.

На совещании главе правительства представили дополненный проект МВД, учитывающий внесенные ранее предложения. Темой для обсуждения стали управленческая структура и состав ведомства, круг полномочий и правовые вопросы.

Пашинян указал на важность введения профессиональных критериев работы в министерстве и обеспечения инфраструктуры.

Напомним, МВД Армении существовало до 2003 года, затем оно было преобразовано в полицию - орган при правительстве.