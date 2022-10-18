В чем сходятся и расходятся участники мирового климатического соглашения

В последние годы в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата постоянно подчеркивалась неотложность решения проблемы изменения климата. По прогнозам группы, ограничить рост температуры воздуха до 1,5°C не получится, и планете угрожает экологическая катастрофа. Поэтому вопросам изменения климата должно быть отведено центральное место в международной повестке, пишет заместитель министра окружающей среды и урбанизации Турции, главный посланник страны по вопросам изменения климата Мехмет Эмин Бирпынар для турецкой "Сабах".

В преддверии конференции ООН по изменению климата Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP27, которая пройдет в Шарм-эль-Шейхе в ноябре, министры стран-участниц встретились в Дании. На встрече параллельно с решениями, принятыми на COP26, были рассмотрены проблемы адаптации к изменению климата. Планируется к 2025 году удвоить объем климатического финансирования по сравнению с уровнем 2019 года. Развивающиеся страны часто подчеркивают, что развитым странам следует методично отчитываться о финансировании борьбы с глобальным потеплением.

Ущерб и потери

Другой важной темой, рассмотренной на встрече в Копенгагене, был вопрос потерь и ущерба. Малые островные государства, испытавшие на себе негативные последствия изменения климата, требуют возмещения убытков и ущерба. Хотя эти требования до сих пор не удовлетворены, развивающиеся страны подчеркивают необходимость особого механизма финансирования. Развитые же страны предпочитают решать вопрос о потерях и ущербе только в контексте технической помощи.

На всех сессиях копенгагенской встречи обсуждался вопрос финансирования. Многие участники подчеркивали необходимость установления новой цели финансирования климатических программ на период после 2025 года. И хотя достижение целей финансирования, определенных процессом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, имеет практическое и символическое значение, ясно, что этих сумм недостаточно для отказа от использования углеводородов. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2030 году потребуется $6,9 трлн в год для достижения целей в области климата и развития. По этой причине необходимо все больше сосредотачиваться на формуле, которая превратит миллиарды климатического финансирования в триллионы.

Еще одним ключевым моментом встречи министров в Копенгагене был доступ к климатическому финансированию. Многие участники, особенно из наименее развитых стран и малых островных государств, выразили обеспокоенность тем, что процедуры аккредитации и оплаты, необходимые для доступа к финансовым механизмам конвенции, таким как Зеленый климатический фонд, занимают много времени и сил. Такие обременительные и сложные процедуры доступа явно не соответствуют срочности проблемы климатических изменений.

Адаптационный фонд, помогающий развивающимся странам в адаптации к изменению климата, - важный финансовый механизм конвенции. Страны-бенефициары хотят облегчить доступ к адаптационному фонду, особенно для стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Таким образом, при участии международных климатических фондов, доступ развивающихся стран к климатическому финансированию будет значительно облегчен.

Другие вопросы

В Копенгагене турецкая делегация подчеркнула необходимость новаторского обновления международного управления изменением климата, преобразования его в систему, в которой ни одна страна не остается без внимания. Существующие механизмы международного сотрудничества и обмен извлеченными уроками имеют большое значение для успеха Парижского соглашения на практике.

Встреча в Копенгагене проходила на фоне непростой международной ситуации. Рост цен на энергоносители вызывает беспокойство, и некоторые страны рассматривают энергетический кризис как возможность ускорить переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

Несмотря на разногласия по многим вопросам, участники встречи в Копенгагене согласились, что необходима активизация усилий по сокращению выбросов и достижению целевого показателя в 1,5°C. Представители всех стран подчеркнули необходимость международного сотрудничества для внесения необходимого вклада в изменение климата на глобальном уровне.