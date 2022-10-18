США будут активно использовать санкции против военных поставок РФ и Ирана

18 окт. 18:20

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила о том, что США намерены активно использовать механизм односторонних санкций в попытке противодействовать военно-техническому сотрудничеству России с другими странами, в том числе с Ираном.

«США будут вводить санкции в отношении всех, кто помогает Ирану предоставлять этого рода военную поддержку войне России против Украины», - сказала она на брифинге для иностранных журналистов.

По ее словам, Штаты продолжат активно следить за соблюдением американских санкций в отношении как российской, так и иранской торговли оружием.