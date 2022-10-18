Пограничники Дагестана не допустили вывоз золота

18 окт. 18:11

Сотрудники пограничного управления в Дагестане задержали контрабандную партию золота в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр», сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Дагестану.

«В ходе проведения пограничным нарядом осмотра грузового автомобиля под управлением иностранного гражданина в кабине автомобиля обнаружен не задекларированный в установленном законом порядке слиток золота весом свыше одного килограмма. По оценке стоимость слитка золота составляет более трёх миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении задержанного иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.