В Грузии намерены запретить разведение некоторых пород собак

18 окт. 18:06

Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси и депутаты парламента разрабатывают новый проект закона, согласно которому в Грузии могут запретить разведение и наличие некоторых пород собак.

По словам главного юриста агентства Кахабера Иоселиани, в последнее время в Грузии поднялась паника из-за учащения случаев нападения на людей домашних собак определенных пород.

"На данный момент мы обсуждаем вопрос запрета разведения конкретных пород собак, как это, к примеру, действует в Европе. К примеру, разведения питбулей и других пород, признанных бойцовскими", - сказал он на пресс-конференции в пресс-клубе "Мтавари".

Юрист отметил, что речи идет, прежде всего, о собаках бойцовских пород. В то же время Иоселиани отметил, что даже в случае введения запрета он не коснется тех, кто уже держит собак этих пород.