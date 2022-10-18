Мнение Ибрагимова. Иран-Украина: разрыв отношений

18 окт. 17:58

Фархад Ибрагимов - политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом выпуске программы рассказал о возможном разрыве дипломатических отношений между Ираном и Украиной. Поводом для такого развития событий стали возможные поставки иранских беспилотников в Россию, впоследствии применяемых в ходе спецоперации на Украине. При этом Москва и Тегеран категорически опровергают эти поставки и наличие иранских БПЛА на российском вооружении.