Мирзоян заявил о готовности к встрече с Чавушоглу

18 окт. 17:42

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян готов встретиться с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в Ереване.

По словам дипломата, Армения "заинтересована в успешном завершении диалога с Турцией".

"И любая встреча, которая поможет успеху, может произойти. Я не против такой встречи. Я готов к встрече. Надеюсь, такая встреча может зарегистрировать существенные результаты", - цитирует Мирзояна "Интерфакс-Азербайджан".

Глава МИД заявил, что участники таких переговоров должны совершать "искренние и серьезные шаги для установления дипломатических отношений и открытия границ".

Ранее министр иностранных дел Турции Чавушоглу сообщил, что готов к встрече с Мирзояном, но конкретной даты пока нет.