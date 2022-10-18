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Госдума приняла закон об акцизе на сладкие напитки

Госдума приняла закон об акцизе на сладкие напитки

Государственная дума сегодня приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс об акцизе на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

Как сообщает "Интерфакс", законопроект был внесен в нижнюю палату 28 сентября.

Новый акциз начнется действовать с 2023 года. Он распространится на безалкогольные напитки, произведенных с добавлением сахара или других подслащивающих веществ - более 5 г на 100 мл.

В списке подакцизных товаров не будет напитков брожения, кваса с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2%, соков и нектаров, сокосодержащих напитков и морсов.

Дополнительные доходы от акциза на газировку будут достигать 35 млрд рублей ежегодно, они будут направлены на федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", сказано в пояснительной записке к документу.

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