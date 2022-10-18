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Швейцария может присоединиться к санкциям против Ирана

Швейцария может присоединиться к санкциям против Ирана

Власти Швейцарии могут подключиться к новым европейским санкциям, введенным в отношении ряда иранских физических и юридических лиц, в том числе против полиции нравов, заявил швейцарский министр экономики Фабиан Майенфиш.

По его словам, в настоящее время ведомство ведет консультации по этому вопросу. «На основании закона «Об эмбарго» <…> отслеживание дополнений к существующим постановлениям о санкциях главным образом входит в обязанности министерства. Также проводятся консультации с другими заинтересованными ведомствами федеральной администрации. В этой связи вопрос, следует ли Федеральному совету доверить принятие (аналогичных санкций), также должен быть решен», - приводит слова главы ведомства РИА Новости.

Напомним, что Берн уже не раз подключался к санкциям Евросоюза, в том числе ограничительным мерам, введенным против России из-за конфликта на Украине.

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